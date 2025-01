Come state vivendo questo pre-partita? C’è un’energia particolare prima di queste partita? È stato incalzato così Piotr Zielinski a Inter TV, prima del fischio di inizio di Sparta Praga-Inter,match valido per il settimo turno di Champions League: "La affrontiamo come tutte le altre: con voglia di vincere, fare bene con il nostro stile di gioco e portare a casa la vittoria perché è fondamentale".

Lo Sparta Praga nn gioca una gara ufficiale da più di un mese. Arriverà fresca e motivata…Cosa temete di più e che Inter dobbiamo aspettarci?

"Vorranno dimostrare il loro valore che sono in Champions League non a caso. Hanno giocatori con qualità, dobbiamo stare attenti. Sono una squadra molto fisica, alta e bisogna essere attenti e cercare di imporre il nostro gioco per vincere la partita".

Avete lavorato tanto anche in fase difensiva?

"Sì, abbiamo visto le loro qualità e le loro azioni pericolose, siamo pronti a tutto ma prima di ogni cosa dobbiamo giocare bene così da poter vincere la partita".

