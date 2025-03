Dagli studi di Sky Sport, Walter Zenga si sofferma sui possibili cambi tattici che Simone Inzaghi e Antonio Conte potrebbero operare per la partita di questa sera: "Inzaghi ha sempre cambiato in corsa. Ricordo, accidenti a me, un Crotone-Lazio dove a venti minuti dalla fine perdeva 2-1 e si mise a quattro. La fortuna o la sfortuna della squadra in partite come queste sta nell'avere tutta la rosa a disposizione. Immaginate se Conte e Inzaghi avessero avuto tutti gli effettivi: Conte avrebbe giocato col 3-5-2 o avrebbe usato il 4-3-3 con Neres e Politano? Sono queste le cose che ti portano a scegliere sistemi più conservatori. Il mercato poi non ha portato quello che Antonio avrebbe sperato".

A proposito degli impegni dei nerazzurri, l'Uomo Ragno aggiunge: "Tutte le sfide contano. Ma se guardiamo il calendario notiamo che l'Inter gioca oggi, poi mercoledì a Rotterdam, sabato col Monza in casa poi martedì in casa con gli olandesi e infine a Bergamo. La partita più complicata sarà quella col Monza, per questioni di calendario: tra la partita col Feyenoord e quella col Monza ci sono solo due giorni, quindi in 48 ore devi preparare una partita in casa e hai tre giorni per preparare il ritorno col Feyenoord. I problemi degli allenatori sono legati ai tempi di recupero e alla relativa gestione. Oggi è più intenso, ma è più semplice con cinque cambi".