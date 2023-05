Come si comporterà l'Inter per cercare l'impresa contro il Manchester City in finale di Champions? Secondo Walter Zenga, intervenuto negli studi di Sky Sport, i nerazzurri "studieranno alla perfezione come attivarsi nella fase difensiva. La chiave è Stones. Il problema che ha avuto i Real Madrid è che gli esterni larghi in quella maniera aprivano spazi in cui si inserivano i centrocampisti".

"Probabilmente la formazione dell’Inter è quella perché Dzeko lega meglio centrocampo e attacco - aggiunge -. La bravura di Inzaghi è stata di mantenere sempre il suo modo di essere, la sua gentilezza ed il suo status. Non è facile per un allenatore fare tante conferenze e gestire gli equilibri, è stato bravo a portare avanti il percorso, con il coraggio di seguire le sue idee".