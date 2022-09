Dal proprio canale YouTube, Walter Zenga presenta così la sfida di domani tra Inter e Roma, quella del ritorno a San Siro, seppur dietro le quinte causa squalifica, per José Mourinho: "Mou sarebbe stato una presenza molto importante, vedremo dove e come vedrà la partita. L'Inter si appresta ad affrontare due squadre toste in quattro giorni come la Roma e il Barcellona. Non sarà recuperato Romelu Lukaku ma sinceramente non avevo dubbi che non riuscisse a recuperare da un infortunio muscolare in tempi così brevi. Ormai con gli infortuni muscolari si tende a dare tempi di recupero non consoni, perché ora si gioca ogni tre giorni e bisogna andare assolutamente cauti".