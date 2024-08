Walter Zenga, ospite nel post-partita di Sky Sport, ha commentato così la vittoria dei nerazzurri sul Lecce, soffermandosi soprattutto sul lavoro di Inzaghi, facendo però prima un passo indietro nel tempo: "Difficoltà dopo lo scudetto con il Trap? Anno particolare, perché era anno del Mondiale. Se noi guardiamo il percorso di Inzaghi all’Inter lui è migliorato tantissimo nella gestione delle sostituzioni. E’ diventato molto più stratega e per un allenatore se la squadra funziona non c’è bisogno di cambiare per il gusto di cambiare".