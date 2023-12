Ci sono quattro portieri italiani in Serie A che, in questo avvio di stagione, si sono meritati gli elogi di una leggenda nel ruolo come Walter Zenga. Il primo è Michele Di Gregorio, ex canterano dell'Inter, oggi guardiano della porta del Monza: "E' veramente bravo, mi piace tantissimo", le parole su Instagram dell'Uomo Ragno.

Poi c'è Lorenzo Montipò: "A sorpresa metto lui al secondo posto: poco citato, ma sta accumulando tanta esperienza". Sul gradino più basso del podio troviamo Stefano Turati: "Sta facendo molto bene, è un portiere coraggioso". Chiude la top 4 Wladimiro Falcone: "Si è confermato ad altissimi livelli".