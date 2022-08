Uno Zdenek Zeman particolarmente ispirato quello che si esprime ai microfoni di Libero. Il tecnico boemo torna in particolare sulle storiche bordate riservate in particolare alla Juventus per le famose questioni doping e Calciopoli, senza fare passi indietro: "Se mi sono pentito di aver fatto certe dichiarazioni? Se oggi ci fossero gli stessi problemi di allora, ripeterei per filo e per segno quello che dissi all’epoca. Ricordo che nel 1999, al mio secondo anno alla Roma, arrivammo quinti con 21 punti sottratti per strani errori arbitrali. Ora sono fuori dal calcio, come le dicevo, e spero che vicende simili, o come quella capitata a José Palomino, rimangano fatti isolati. Ma dicono che le cose siano cambiate. Non è così?".