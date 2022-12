L'entusiasmo è ancora alle stelle in Argentina per il trionfo nella Coppa del Mondo, un'onda lunga di felicità che ha travolto anche Javier Zanetti: "Ho visto da vicino la fatica che hanno fatto i ragazzi e li ringrazio di cuore - ha detto il vice presidente parlando a TN a margine di una gara organizzata per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Pupi -. Voglio anche sottolineare l'impegno della squadra che ha risposto alle avversità.