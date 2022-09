Chiuso il mercato estivo, resta attiva l'opzione giocatori svincolati. Alla quale intende attingere la Roma, dove José Mourinho ha espressamente chiesto l'inserimento di un altro difensore in rosa. Secondo la Gazzetta dello Sport, uno dei nomi presi in considerazione però sembra destinato ad uscire di scena: è Dan-Axel Zagadou, ex del Borussia Dortmund proposto durante l'estate anche all'Inter. Il francese chiede tanto di ingaggio ma soprattutto non convince da un punto di vista della tenuta atletica e dello stato di forma. Più interessanti i profili di Jason Denayer, svincolato dal Lione e di Nikola Maksimovic, che si è liberato dal Genoa e che si era proposto ai giallorossi già diverse settimane fa.