C'è in Inghilterra un caso anomalo a quello in Italia tra l'Inter e Digitalbits , dopo i mancati pagamenti dello sponsor al club nerazzurro. Secondo quanto riportato da Bloomberg , dopo 7 mesi, WhaleFin , piattaforma di proprietà di Amber Group con sede a Hong Kong, ha deciso di mettere fine all’accordo di sponsorizzazione con il Chelsea , che consisteva nella presenza del logo della società sulla manica della divisa da gioco della prima squadra maschile e femminile.

L'azienda versa in cattive acque e ora si trova in difficoltà. Il contratto con il Chelsea era stipulato sulla base di 23,7 milioni di euro, circa la stessa cifra prevista per la seconda stagione nell’accordo fra Inter e Digitalbits.