Wanda Nara ha un ripensamento. La moglie di Mauro Icardi, intervistata dal magazine F ha spiegato che, potesse tornare indietro, non intraprenderebbe più la strada dell'agente dell'ex attaccante dell'Inter: "La verità è che la scelta di diventare agente è nata un po' per caso. Ho sempre gestito la mia attività da sola, non ho un responsabile. All'epoca Mauro mi chiese un consiglio e alla fine decisi di occuparmi personalmente dei suoi interessi. Ma guardando indietro, vorrei aver continuato a essere semplicemente una madre, perché queste cose prima o poi portano a problemi a casa. A me è capitato di prendere una decisione sulla quale Mauro forse non era d’accordo e che ho pagato con periodi difficili, turbolenti. Conciliare affetti e affari non è assolutamente facile".

Ma cosa pensano di fare una volta conclusa la carriera da calciatore del marito? "Ne parliamo di questa eventualità. Perché la mia carriera da presentatrice, invece, può essere molto lunga quindi, quando Mauro lascerà il calcio, penso che resterà a casa con i suoi figli. Forse andremo a vivere in un paese che ama come l'Italia o l'Argentina. Ma tutti i traslochi che abbiamo fatto e le città in cui abbiamo vissuto sono stati gratificanti. Ogni volta dicevo ai miei figli di portare con sé le cose migliori. Oggi parlano cinque lingue e hanno amici ovunque".