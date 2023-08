Intercettato dai colleghi de L'Interista, l'agente Crescenzo Cecere, che cura anche gli interessi di Elye Wahi, ha parlato delle possibilità del suo approdo in Serie A, dunque in nerazzurro: "È un giocatore troppo importante per la sua squadra è molto complicato che l'Inter possa interessarsi a lui perché è difficile che il Montpellier possa lasciarlo partire per una cifra ragionevole. La corsa per lui è molto complicata.

Complicata anche per le altre italiane?

"Sì, nessuna italiana è in corsa ad ora."