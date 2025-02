Prima uscita stagionale con la nuova maglia del Villarreal per Tajon Buchanan. L'esterno canadese, arrivato al Submarino Amarillo dall'Inter nelle ultime ore di mercato, è stato portato dal tecnico Marcelino Garcia Toral alle Canarie per la partita contro il Las Palmas, valida per la 23esima giornata della Liga spagnola. Buchanan inizierà dalla panchina.