Intervenuto come di consueto nel corso della 'Bobo TV', Christian Vieri ha analizzato così Juventus-Inter di ieri: "Per me la Juve ha dominato tutta la partita, l’Inter non ha fatto nulla. Per me è stata la miglior prestazione della Juve che ho visto quest’anno, poi ci stanno i falli e gli scontri vista la sfida. Non c’è stata partita. L’Inter ha fatto una vittoria incredibile. Rigori? Io non avrei dato né quello all’andata né quello al ritorno", ha concluso.