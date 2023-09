"L'Inter non ha fatto una grande partita contro la Real Sociedad perché era scarica dopo il derby, ma è comprensibile quando vinci 5-1. A Empoli doveva chiuderla prima per non rischiare di prendere gol su un rimpallo. Ha dominato dall'inizio alla fine, è la squadra più forte, può vincere tutte le domeniche. Thuram? Non l'ho visto benissimo, ma ci sta". Lo ha detto Christian Vieri, commentando nel corso del consueto appuntamento del lunedì con la Bobo Tv le ultime due uscite stagionali della squadra di Simone Inzaghi.