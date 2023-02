Presente come ogni lunedì negli studi della ‘Bobo TV’, Christian Vieri analizza così il derby di Milano vinto ieri per 1-0 dall’Inter sul Milan: “Derby triste secondo me, l’Inter ha nominato il primo tempo e non c’è mai stata partita. Non ha però chiuso la partita ed è stato un rischio perché può sempre succedere di prendere gol. Due-tre gol l’Inter doveva farlo perché ieri è stata troppo superiore. L’Inter è troppo più forte anche del miglior Milan, ieri aveva una panchina incredibile, a un certo punto ha messo dentro Lukaku e Brozovic. È assurdo essere a -13 dal Napoli, questa squadra può e deve fare molto molto di più”.