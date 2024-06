Fabio Capello ha parlato dal palco della 'Milano Football Week' organizzata da La Gazzetta dello Sport facendo un nuovo pronostico per quel che riguarda il prossimo campionato di Serie A, dove vede l'Inter ancora davanti a tutti: "La squadra è confermata tutta, stanno già facendo ottimi acquisti e si stanno rinforzando. Hanno una grande dirigenza, sanno cosa serve per entrambi gli obiettivi. Per me è la favorita per il campionato italiano ma non lo vincerà come l’ha fatto quest'anno: la Juventus con Thiago Motta tornerà più che mai competitiva, il Napoli con Conte avrà un nuovo stimolo perché non potrà giocare come faceva l'anno scorso, senza la grinta e la determinazione mostrata prima. Sarà un campionato più equilibrato rispetto alle ultime due stagioni dove una ha staccato tutte. Aspettando questo Milan, se sarà competitivo fino alla fine, dato che dopo il derby è sparito. L’Inter sarà competitiva su entrambe le competizioni”.