Guglielmo Vicario racconta a Sky della sua passione per il Fantacalcio e delle squadre che ha preparato per quest'anno, sia al mantra che al classico, con diversi interisti. "Da una parte ho Scuffet, Montipò e Suzuki. Dall'altra Sommer, Di Gennaro e Falcone. In difesa, in una squadra sono andato low cost per fare un reparto offensivo degno di nota, nel mantra, che è un po' diverso. Ho preso Dorgu che mi darà qualche soddisfazione. Nell'altra ho il modificatore e ho preso Mazzocchi, Buongiorno, Pavard, Gatti, Gosens".

"A centrocampo - prosegue ho puntato su McTominay, sarà una rivelazione. Poi Fabbian che può fare molto bene. Politano, Frattesi, dei jolly che i bonus li portano sempre a casa. Davanti l'anno scorso avevo Thuram e Lukaku. Quest'anno al mantra vado forte perché ho Zaccagni, Orsolini, Leao, Morata e Gudmundsson. Nel classico ho preso Lautaro, che non ha ancora segnato ma ne farà tanti da qua in avanti. E poi De Ketelaere che mi darà delle grosse gioie tra gol e assist".