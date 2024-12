Mentre l'Inter vola a Riad, il Venezia si prepara ad accogliere i campioni d'Italia nella sfida del 12 gennaio 2025 allo Stadio 'Pier Luigi Penzo', valida per la prima giornata di ritorno di Serie A EniLive. Il club lagunare rende nota le varie fasi di vendita dei tagliandi di seguito così riassunte:

FASE 1: dalle ore 15.00 di giovedì 2 gennaio fino alle ore 14.00 di martedì 7 sarà attiva la vendita per i solo possessori di Supporters Card a tariffe agevolate.

FASE 2 : dalle ore 15.00 di martedì 7 gennaio sarà attiva la vendita con le tariffe intere.



Il biglietto, se acquistato in prevendita, comprende il servizio di trasporto acqueo A/R per Sant’Elena attraverso linee speciali messe a disposizione da ACTV.

Vendita online solo con Venezia FC Supporters Card.



SETTORE OSPITI

Intero € 40,00 (il ticket comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio Pier Luigi Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico).



La modalità di vendita per il Settore Ospiti sarà comunicata a seguito della Determina dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e in seguito al GOS.



ACQUISTO NEL GIORNO GARA



Le casse dello Stadio "Pier Luigi Penzo" previa disponibilità apriranno alle ore 13:00 e chiuderanno alle fine del primo tempo. Nel caso di acquisto del biglietto presso di esse, esclusivamente nel giorno gara, i prezzi subiranno una variazione.



I possessori di biglietto per la partita in oggetto o di abbonamento per la stagione 2024/25 potranno usufruire di dedicati servizi di trasporto speciale, per le corse di navigazione fino a Sant’Elena riservate alla tifoseria locale e ospite, senza ulteriori costi.