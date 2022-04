Intervistato da Radio Kiss Kiss, l'ex ct dell'Italia Giampiero Ventura ha parlato anche della lotta Scudetto in Serie A: "Questa giornata è stata sorprendente: tutti pronosticavano la vittoria del Milan e difficoltà per Napoli e Inter - le parole raccolte da calcionapoli1926.it -. Invece sappiamo com'è andata. Non ci sono certezze in questa serie A. Il Napoli mai come quest'anno può vincere lo scudetto. Chi sbaglia perde l'occasione per restare in vetta. La prossima giornata sarà importante con le tre di testa che dovranno affrontare Verona, Fiorentina e Torino. Non ci sono certezze e vittorie scontate".