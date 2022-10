"E' stata una partita brutta, l'Inter comunque non meritava di perdere, mentre la Roma è una squadra passiva - spiega -. L'Inter è fragile, non riesce a mantenere il vantaggio, è sfilacciata. E' stata strutturata male una volta che ha perso alcuni giocatori, un difensore come Bremer era perfetto dietro per avere più velocità. Barella è in difficoltà, mentre in attacco non puoi ritrovarti con Dzeko e Correa a giocarti con il Barcellona. Si pagano certi errori fatti nel mercato, Inzaghi sta andando in confusione".