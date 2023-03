Presente come di consueto negli studi della 'Bobo TV', Nicola Ventola analizza così il delicatissimo momento vissuto dall'Inter: "Ha avuto una grossa involuzione, sembra che qualcosa nello spogliatoio sia sfuggito di mano. Puoi andare in confusione 5-10 minuti, ma la Juve ha meritato di vincere. L'Inter ha fatto fatica in tutti i reparti, non riesco a capire cosa sta succedendo ed è preoccupante. Forse c'è un po' di malcontento per alcune scelte. Stai perdendo 1-0 e pensi solo a mettere cross in area, anche l'allenatore è andato in confusione.