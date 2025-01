Buone e cattive notizie per il Valladolid dopo la partita di quest'oggi contro il Real Betis: il Pucela ha superato gli andalusi per 1-0 grazie alla rete vincente firmata al 58esimo da Kike Perez, ma ha dovuto rinunciare dopo il primo tempo al proprio difensore Juma Bah. Il giovane della Sierra Leone inseguito dall'Inter, infatti, ha dovuto abbandonare il campo a seguito di un infortunio muscolare, riporta El Desmarque che spiega come l'entità del problema rimane ancora da valutare.

Oltre al danno, per i biancoviola si aggiunge anche la beffa: lo svizzero Eray Cömert, entrato in campo proprio al posto di Bah, è rimasto in campo appena otto minuti prima di doversi arrendere ad un problema al bicipite femorale.