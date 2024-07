Non c'è all'orizzonte la parola fine per la telenovela legata a Giorgios Vagiannidis, che l'Inter deve guardare con interesse in virtù della percentuale sulla rivendita del difensore greco. Stando agli ultimi aggiornamenti offerti dall'emittente NovaSports, il Panathinaikos ha rifiutato una nuova proposta del Botafogo, sostenendo che il giocatore adesso non è in vendita per il PAO. La prima offerta da parte del Negrao, come riportato in Brasile, era stata di 1 milione di euro.

Successivamente il Botafogo ha alzato l'offerta fino a 3 milioni di euro, riporta GloboEsporte, ma anche di fronte a questa proposta i greci hanno fatto muro.