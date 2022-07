Attraverso una nota ufficiale, la Lega Serie A ha ufficializzato le date e le soste previste per il campionato italiano. Come noto, l'inizio della stagione sarà nel weekend del 13/14 agosto, mentre la fine del torneo è fissata al 4 giugno. Saranno invece quattro i turni infrasettimanali: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio e 3 maggio. Sempre presenti anche le soste per le Nazionali, previste il 25 settembre e il 26 marzo, oltre che dal 14 novembre al 18 dicembre per i Mondiali in Qatar. Pausa anche il 25 dicembre ed il 1° gennaio.