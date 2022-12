Alan Matturro è un nuovo giocatore del Genoa. L'annuncio sul difensore, corteggiato anche dall'Inter, arriva direttamente dal Defensor Sporting: "Alan Matturro, che è già in Italia, continuerà la sua carriera al Genoa nella prossima stagione - si legge in un tweet -. In bocca al lupo per la tua carriera. Il Defensor Sporting sarà sempre casa tua".