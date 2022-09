Dopo l'esonero di Tomas Tuchel, Il Chelsea Football Club "è lieto di accogliere Graham Potter come nuovo allenatore, unendosi a noi con un contratto quinquennale per portare il suo calcio progressista e il suo calcio innovativo" come si legge nel comunicato diramato dai Blues. L'allenatore prenderà il controllo della squadra immediatamente - aggiungono i londinesi.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022