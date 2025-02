Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista offensivo dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di TV12 raccontando molto della sua esperienza in Italia e della sua vita in quel di Udine: "È stato tutto molto veloce, in due settimane mi sono trovato qui a Udine. Ho subito detto sì quando mi hanno proposto di andare all’Udinese. Ora voglio essere ancora più importante per la squadra facendo anche gol, come ho fatto in passato. Mi piace Udine. È una città piccola, ogni cosa è vicina e le persone sono gentili. Mi piace soprattutto salire in Castello, la vista è molto bella".

Quali differenze ci sono tra l'Eredivisie e la Serie A?

"In Olanda fin da piccoli ci si allena sempre con il pallone e anche il campionato è più tecnico. La Serie A invece è più fisica, ci sono tanti contrasti".

Chi erano i suoi idoli da bambino?

"Wesley Snejider. Ma mi piaceva molto anche Rafael Van der Vaart e tra gli italiani Francesco Totti".