Dopo aver affrontato l'Inter in campionato, l'attaccante dell'Udinese Gerard Deulofeu parla della corsa per lo Scudetto ai microfoni del quotidiano spagnolo AS: "Chi vince? Spero nel Milan, sono un tifoso rossonero, ma non può permettersi di sbagliare perché secondo me l'Inter le vincerà tutte". Una battuta anche sul calcio italiano: "In Premier c'è maggiore intensità, ma tatticamente c'è poca organizzazione, in Italia è diverso. Italia senza Mondiali? Sportivamente una disgrazia, ma non si può dimenticare l'Europeo vinto pochi mesi prima, è un calcio in crescita e in 4-5 anni tornerà al top con Juve, Inter e Milan che faranno strada in Europa e altre come Napoli, Roma, Atalanta, Fiorentina che cresceranno ancor di più".