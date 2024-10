Dopo il pari di ieri sera, risultato che ha consegnato all'Italia Under 21 la qualificazione all'Europeo di categoria, il ct degli azzurrini Carmine Nunziata ha commentato con soddisfazione l'obiettivo conseguito ai microfoni ufficiali della FIGC: "Guardando il cammino è una qualificazione meritata. Non abbiamo mai perso, abbiamo preso pochi gol (4 in 10 partite, ndr), ma oggi è stata dura. L'Irlanda ci veniva addosso, anche con molti lanci lunghi, ma i difensori sono molto bravi. Abbiamo faticato i primi 20 minuti della partita, poi potevamo chiuderla col rigore invece l'abbiamo tenuta aperta. E nel secondo tempo abbiamo sofferto".