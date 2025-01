Riccardo Trevisani non ha dubbi: è l'Inter la squadra dell'anno 2024. Nell'assegnare i suoi 'Fontana Awards' durante il live di Cronache di Spogliatoio, il telecronista di Sport Mediaset affida senza indugio ai nerazzurri la palma di club dell'anno appena andato in archivio: "L'Inter ha vinto lo Scudetto, dopodiché va detto che l'Atalanta è prima in classifica finché non si gioca Fiorentina-Inter. Quindi ha fatto tutto l'anno in testa alla classifica per avendo comprato in estate Pippo, Pluto e Paperino: è arrivato Mehdi Taremi, che ha contribuito con zero gol a questo primato virtuale. Poi Piotr Zielinski, giocatore formidabile che però ha giocato poco. Senza cambiare, è in testa da 18 mesi perché gioca meglio. Ha un allenatore che ha fatto cose incredibili tipo Hakan Calhanoglu regista o Marcus Thuram che non segnava nemmeno con le mani e chiude l'anno con 20 gol".

Tutto questo nonostante sia nerazzurra la delusione del 2024: "Lautaro Martinez, assolutamente. Nel 2024 ha fatto 13 gol restando in campo 2.428 minuti, un gol ogni 186 minuti. Ed è il giocatore più pagato e il capitano della squadra. Con l'Argentina ha vinto la Copa America da capocannoniere, però venitemi a trovare un attaccante del suo livello che ha fatto un'annata peggiore della sua. Dusan Vlahovic ha fatto il doppio dei gol di Lautaro". Nomination come miglior difensore per Federico Dimarco, "che ha avuto una crescita esponenziale, passando da non poter entrare ad Appiano Gentile secondo qualcuno a giocatore invidiato da nazionali e squadre di club. È anche cresciuto sul piano atletico, prima al 60' si spegneva ora arriva serenamente a fine partita. Poi ha un piede...".