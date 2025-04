Riccardo Trevisani era ieri tra i presenti nello studio di Pressing, dove si è parlato anche del prossimo impegno dell'Inter contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League. "Per uscire devi perdere di due gol e se gioca come all'andata non credo l'Inter perda di due gol", dice Trevisani.

"Bisognerà vedere cosa farà il Bayern, che adesso ha testato l'avversario e di sicuro proverà con qualche mossa in più - prosegue -. Penso che Gnabry, che ho visto in forma smagliante, giocherà titolare. Proveranno a passare il turno, per cui l'Inter dovrà fare un grande sforzo e ripeterlo poi con Bologna, Milan e Roma. Non so come andrà, mi aspetto che prima o poi possa avere una giornata di collasso come con la Fiorentina. Spero non accada col Bayern, ma quattro partite in dieci giorni non saranno tutte come Monaco, perché sarebbero dei robot e non lo sono".