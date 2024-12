Ennesimo traguardo per Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista dell’Inter è stato eletto, per la dodicesima volta nella sua carriera, miglior giocatore dell’Armenia per l'anno solare che si sta per concludere. Primo posto con 87 punti per il nerazzurro, seguito da Tigran Barseghyan dell’SK Slovan (62 punti) e Eduard Spertsyan dell’FC Krasnodar (24).

