Dopo mesi di promesse e trattative, è giunta la notizia (ormai) ufficiale del trasferimento di Dybala alla Roma. Un fulmine a ciel sereno, la notizia ha sicuramente destabilizzato gli animi della squadra e soprattutto dei tifosi, ormai certi di vedere l’attaccante argentino vestire la maglia nerazzurra.

Di certo l’arrivo della Joya a Milano avrebbe eccome aiutato ad alzare il livello della rosa, ma viste le complicazioni riguardanti soprattutto il parco attaccanti troppo folto, l’operazione non è riuscita. Mourinho è stato dunque furbo nel cogliere l’occasione per portare Dybala, stanco di aspettare la mossa definitiva della dirigenza interista, nella Capitale a fianco di Abraham e Pellegrini.

Così come Dybala, anche la trattativa per Bremer, da mesi associato all’Inter sembra non essere più così certa. Con la partenza di De Ligt, infatti, la Juventus sembra aver più disponibilità per fare la giusta offerta al difensore granata e dei contatti tra i due entourage sembrano già essere avvenuti.

In attesa di eventuali sorprese, il mercato dell’Inter si può ritenere comunque di assoluta qualità. Non solo il grande ritorno di Lukaku che insieme a Lautaro torneranno a guidare l’attacco nerazzurro, ma anche gli innesti di Mkhitaryan, Bellanova, Asllani (già in gol durante l’ultima amichevole) e del portiere Onana.

Acquisti che sommati ai giocatori già presenti costruiscono una rosa più che competitiva e destinata a combattere per il primo posto nella prossima stagione che avrà inizio il 13 agosto.