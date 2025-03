Riparte la Serie A con l’Inter di Simone Inzaghi, tornata capolista solitaria, a tre punti di vantaggio sul Napoli di Antonio Conte. Dopo lo scontro diretto vinto al Gewiss Stadium, i campioni d’Italia in carica hanno anche allungato a +6 sull’Atalanta. I nerazzurri sono così tornati nettamente favoriti per la vittoria del campionato. Stando ai bookmakers, infatti, lo Scudetto all’Inter è ora bancato a 1.35. Il Napoli di Conte è salito a quota 4.00, mentre il trionfo dell’Atalanta di Gasperini è dato in lavagna a 16.00.

È definitivamente diventata una corsa a tre per il titolo: Bologna e Juventus infatti, rispettivamente quarta e quinta forza del campionato, sono bancate a quota 300.00. A 1000.00 tutte le altre inseguitrici, da Lazio e Roma al Milan di Sergio Conceiçao.