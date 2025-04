Il portale bosniaco Klix.ba ha stilato nei giorni scorsi una lista di 10 giocatori stranieri per i quali varrebbe la pena indossare la maglia della Bosnia-Erzegovina. Tra questi, c'è anche quello del centrocampista dell'Inter Under 20 Luka Topalovic, al centro di un'autentica contesa che coinvolge anche la Slovenia e la Croazia. In Bosnia-Erzegovina sperano che possa seguire le orme dell'ex nazionale giovanile sloveno Arjan Malić, che ha già giocato per la nazionale oggi guidata da Sergej Barbarez e, prima ancora, con la maglia dello Sturm in Champions League.

Sulla questione legata ai giocatori con più passaporti si è pronunciato qualche tempo fa il CT dell'Under 21 slovena Mile Acimovic, che ai microfoni del quotidiano Ekipa ha rivelato di aver affrontato direttamente il tema con lo stesso Topalovic: "Posso dire che io e Luka abbiamo avuto una conversazione molto schietta e professionale, in cui ha espresso al 100% il suo interesse solo per la Slovenia. Non ho avuto la sensazione che stesse prendendo in considerazione altre opzioni. A volte ci sono delle condizioni, ma abbiamo i nostri limiti. Se un ragazzo semplicemente non vuole giocare per la Slovenia, se non è interessato, se l'inno sloveno non lo scalda, allora non abbiamo nulla da poter fare. Non mi viene nemmeno in mente di fare promesse o di dare false speranze ai giovani giocatori".