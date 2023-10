Dopo il patteggiamento con la Procura Federale, che ha portato alla squalifica di dieci mesi più otto, commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 20.000 euro, è arrivata da pochi minuti anche la sanzione internazionale emessa dalla FIFA. "Da Zurigo hanno inoltrato proprio in questi minuti la documentazione al Newcastle, comunicando l'impossibilità di schierare il centrocampista italiano già a partire dalla sfida di domani contro il Wolverhampton" si legge sul Corriere dello Sport.

Nonostante le parole del tecnico degli Magpies, Howe che nelle scorse ore parlava di "alta probabilità che possa essere disponibile domani (contro il Wolverhampton, ndr). Ci sono ancora alcune cose che devono accadere perché venga imposto il divieto", il centrocampista ex Milan dunque potrà tornare in campo il 27 agosto, ovvero tra dieci mesi appunto, a qualche giorno dall'inizio della stagione di Premier League 2024-25. Stagione finita e niente Europeo nel caso in cui l'Italia si qualificasse per la fase finale.