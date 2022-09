Il complicato momento dell'Inter riguarda ovviamente anche Simone Inzaghi , che più volte si è definito come "il primo responsabile" di questa situazione. Nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Roma, il tecnico nerazzurro è chiamato a rispondere anche ad una domanda chiara: " Ti senti a rischio?". "Lo siamo sempre , ogni partita bisogna prendere tante decisioni - la replica dell'allenatore piacentino -. Stiamo cercando di lavorare di più e meglio ma sono tranquillo perché lavoro quotidianamente con staff e giocatori".

Incalzato dal nostro inviato, Inzaghi conferma poi il buon rapporto tra lui e il presidente Steven Zhang: "Ho avuto un buonissimo rapporto con Lotito e ce l'ho con Zhang che è sempre con me e il mio staff. Nel calcio contano le vittorie e i trofei. Fortunatamente in questi sette anni sono sempre riuscito a portare trofei e ricavi. Spero di farlo ancora come è stato all'Inter. Abbiamo qualche punto di distacco ma mi sembra una classifica che vede Napoli e Atalanta avanti con merito. Qualche squadra ha perso dei punti ma col lavoro si risalirà".