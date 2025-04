Marcus Thuram arriva ai microfoni di Prime Video stravolto per la fatica della partita col Bayern Monaco. Ma riesce a esprimere le sue emozioni per l’approdo in semifinale: “Sono contentissimo, abbiamo fatto una partita da grande squadra. Era difficile ma ce l’abbiamo fatta”.

Lautaro ha fatto una partita di grande cuore.

“Ha fatto una gara da capitano, come la fa sempre. Poi alla fine eravamo tutti un po’ morti”.

Ha detto che avete avuto grande grinta, usando questo termine.

“Grinta argentina, la garra”.

Tu e Lautaro siete stati fondamentali reggendo lo scontro coi difensori centrali.

“Grazie mille… Quando parla Luca Toni penso a una pubblicità con Franck Ribery…”, aggiunge ridendo.