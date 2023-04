E' scappato un sorriso ieri sera a Thiago Silva, nonostante la brutta serata di Stamford Bridge, dove il Chelsea si è arreso per la seconda volta in sei giorni al Real Madrid. Il brasiliano, di fronte alla notizia dell'1-1 di Napoli che ha permesso al Milan di qualificarsi alle semifinali di Champions, si è detto "contento". In seguito, l'ex rossonero ha anche pensato alla prospettiva di un potenziale euroderby a 20 anni da quello del 2003: "Vediamo quello che succederà domani (oggi, ndr), forse ci sarà un derby - le sue parole a Mediaset Infinity -.

Sarebbe molto importante per la città di Milano, sempre forza Milan. La serata per me non è finita bene: 50% sono contento per il Milan, 50% sono deluso dalla sconfitta del Chelsea".