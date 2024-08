"L’Inter rimane la squadra da battere. Ha fatto un mercato di qualità in grande anticipo, si è mossa bene e parte favorita". Parola di Attilio Tesser, raggiunto da TMW per analizzare il campionato di Serie A al via il 17 agosto.

Le antagoniste?

"Mi sembra che Milan, Roma e Juve abbiano fatto anche loro un bel mercato. Il Napoli appena chiarirà la vicenda Osimhen eventualmente andrà su un calciatore di pari livello, ha scelto un allenatore importante e sarà competitivo".

Le operazioni più interessanti?

"Ce ne sono state. Soulé ad esempio è stata un’operazione importante. Ma devo dare merito ad Ausilio e Baccin per Taremi: è un attaccante forte e l’Inter ha saputo anticipare la concorrenza".