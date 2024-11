Arriva una nuova sentenza che sconquassa il calcio francese. L'Olympique Lione è stato infatti sanzionato con la retrocessione precauzionale in Ligue 2 dalla DNCG, la Direzione Nazionale del Controllo di Gestione dei club francesi. La versione transalpina della Covisoc, dopo aver analizzato i conti del club rossoblu, ha stabilito che i Gones retrocedano automaticamente nella seconda divisone nazionale al termine della stagione nel caso in cui non riuscisse a sanare i debiti, che ammonterebbero a più di 500 milioni di euro.

Intanto, sempre a causa della posizione debitoria, per il Lione è stato disposto il divieto di operare sul mercato durante la finestra di gennaio 2025. Attualmente la squadra, allenata da Pierre Sage, occupa il quinto posto in Ligue 1 e partecipa all'Europa League dove è nona. Ricordiamo che nel Lione gioca Tanner Tessmann, centrocampista ex Venezia che rifiutò in estate il trasferimento all'Inter.