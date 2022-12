Fatih Terim, presente al Golden Foot a Montecarlo, è stato interpellato dai colleghi di Sky Sport sugli equilibri del campionato italiano: "Sono molto contento per Spalletti, è un mio grande amico e un grande allenatore. Sta facendo molto bene. Speriamo vinca il campionato. Italiane in Champions? Speriamo possano arrivare fino in fondo a Istanbul", ha concluso.