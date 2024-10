Javier Tebas, presidente de La Liga, in collaborazione con il sindacato FIFPRO ha presentato un reclamo contro la FIFA per la densità altissima delle partite nel nuovo calendario, con l'inserimento della nuova Coppa del Mondo per club a minacciare ulteriormente la salute dei calciatori. In un'intervista rilasciata a L'Equipe, il numero uno dei clu iberici lancia precise accuse all'organismo internazionale: "La FIFA sta abusando delle risorse a sua disposizione e non agisce per il bene del calcio in generale. Non sono sicuro che il Mondiale per Club si giocherà. Le questioni economiche non sembrano essere state risolte: hanno promesso ai maggiori club europei tra i 40 e i 50 milioni di euro ma, sapendo che non ha i soldi e che tutti sono contrari a questa competizione, la FIFA dovrebbe rinunciarvi".

Tebas ha poi proseguito: "Ho sentito cosa dicono i giocatori: la Coppa del Mondo per club danneggia tutti e mette a rischio la salute fisica e mentale dei partecipanti. E ciò incide sul valore delle competizioni nazionali".