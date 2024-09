Un pareggio e una sconfitta per l'Austria nelle due partite di Nations League giocate tra venerdì e lunedì rispettivamente contro Slovenia e Norvegia. Risultati che Alfred Tatar, ex allenatore e giocatore austriaco, è stato chiamato ad analizzare per Sky Sport Austria, riflettendo anche sull'apporto che Marko Arnautovic può dare alla sua Nazionale: "È un calciatore fantastico, ma può fare solo in parte ciò che gli viene richiesto da Ralf Rangnick - le sue parole -. Non può più fare la fase difensiva, non può fare pressing offensivo. E' molto bravo con la palla ed è sicuramente fondamentale se giochiamo nella trequarti avversaria".