Marco Tardelli, intervenuto sulle frequenze di Rai 2, ha parlato così del pari dei nerazzurri al Ferraris: "Ha fatto bene l’Inter secondo me. Un pochino disattenta nelle occasioni in cui ha preso gol, ma una buona gara contro il Genoa che ha perso due giocatori importanti dal mercato. Di conseguenza ha perso ventotto gol, perché l’anno scorso hanno fatto ventotto gol questi due giocatori. Credo che comunque questo Genoa abbia messo in campo quello che diceva il suo allenatore: nel DNA ce l’hanno, ne avevano bisogno. L’Inter era un pochino stanca, con alcuni giocatori che devono fare la preparazione".