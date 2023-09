La Juve batte il Lecce e torna al secondo posto in classifica. Alla squadra bianconera basta un gol di Milik nella ripresa, dopo una prestazione comunque non del tutto convincente. La Juve sale così a 13 punti in classifica e a -2 dall'Inter capolista, mentre il Lecce resta a quota 11 punti. Nel prossimo turno i bianconeri sfideranno l'Atalanta.