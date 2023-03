C'è anche l'Inter tra i tanti club interessati al giovane attaccante svizzero di origini dominicane Oliver Schimdhauser, classe 2004, destinato a lasciare l'RB Lipsia dopo solo una stagione per via dell'ambientamento difficile. Erano circolate nei giorni scorsi voci che davano i nerazzurri a un passo dal suo ingaggio, ma secondo il portale 4-4-2.ch, la situazione è decisamente differente: perché il giocatore vanta diversi club interessati soprattutto in patria, dove Laurent Burkart, uno dei suoi agenti, ha effettuato alcuni sondaggi raccogliendo in primo luogo l'attenzione del Winterthur, ma anche altri club della Super League e della Challenge League potrebbero dare segnali nel prossimo futuro. "Fondamentalmente, non dico 'no' a un trasferimento in Svizzera.