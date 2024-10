Una battaglia vinta contro l'aneurisma cerebrale, anche con qualche 'marachella' in ospedale. Così racconta Stefano Tacconi la sua degenza ai microfoni di Tuttosport: "Non sono stato un paziente modello. Scappavo con la carrozzina, mi hanno trovato al quarto piano senza capire come ci fossi arrivato. A volte mi legavano al letto".

Il percorso verso il pieno recupero è lungo e non semplice: "Sono al 70-75 per cento - spiega Tacconi - mi hanno rimesso a nuovo. Peccato fossero tutti interisti… Col medico ci siamo scontrati un po', ma il suo apporto è stato fondamentale".