Intervistato da TMW Radio, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato così in vista del big match tra Inter e Napoli: "Inzaghi rischia qualcosa? Sì, anche se a me piace - ha esordito -. Se ci fosse stato Conte non avrebbe perso lo Scudetto. È bravo, lo scorso anno gli è servito per maturare. Sarà una partita delicatissima per l'Inter, se perdesse si allontanerebbe in maniera clamorosa.